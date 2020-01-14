Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki iç savaşı durduracak ateşkes anlaşmasını imzalamak için bu sabaha kadar süre isteyen General Halife Hafter'in kararını dünya ile paylaştı.

Taraflar zirvede uzlaşmıştı

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Moskova'da toplanan zirvede, taraflar dün akşam bir ateşkes metninde uzlaşmıştı.









Sarrac anlaşmaya imza koydu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac, anlaşmaya imza koydu.









Hafter imza atmadı

Ancak masanın diğer tarafındaki isyancı general Hafter, anlaşmayı imzalamak için bu sabaha kadar süre istedi. Rusya, bu sabah Hafter'in imza atmadan Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.





Zakharova, Rusya'nın bir anlaşma bulabilmek için taraflarla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.