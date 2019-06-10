MSB’den "yakışıksız sözler"e suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Akit TV’de, TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi

10 Haziran 2019, Pazartesi 19:05 Son Güncelleme:
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MSB’den 'yakışıksız sözler'e suç duyurusu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019’da Akit TV’de yayımlanan bir programda, TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

ANKARA (AA)

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