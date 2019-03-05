Genial siğilleri görmezden gelmeyin

Genital siğilin insan papillom virüsüne (HPV) bağlı olarak meydana gelen, anogenital bölgede oluşan, sıklıkla yüzeyden kabarık değişik boyuttaki lezyonlar olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Samet Topuz; sıklıkla dış dudaklarda, anüs çevresinde, perinede, vajina içinde, bazen de rahim ağzında oluşabildiğini belirtti. HPV virüsünün 200’den fazla tipi olduğunu, bunların yaklaşık 40‘ının genital sistemi tuttuğunu kaydeden Topuz, genital sistemi tutan virüslerden olan düşük risk grubundaki 6 ve 11 nolu virüslerin genital siğillerin %90’ının oluşumundan sorumlu olduğu bilgisini verdi.

MUKOZA YA DA DERİDEN TEMASLA BULAŞIYOR

HPV virüsünün mukoza ya da deriyle temasla bulaştığı söyleyen Topuz, “Temel bulaşma şekli cinsel ilişkidir. Genital siğiller yüksek viral yük içerdikleri için bulaşma olasılığını artırıyor. HPV virüsü bulaştıktan sonra 3 hafta ile 8 aylık bir kuluçka döneminin ardından genital siğile yol açabilir. En sık seksüel aktif genç yetişkinlerde görülüyor. Genital muayene yapılanlarda %0.5 ile %5.1 arasında değişiyor“ dedi. En önemli risk faktörünün cinsel aktiflik olduğunu ifade eden Topuz, şunları belirtti: “Bağışıklık sistemindeki problemler siğillerin oluşma, tekrarlama riskini artıran önemli bir faktör.

HIV hastalarında, organ nakli nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlarda, diyabetlilerde daha sık görülür. Önemli risk faktörlerinden birisi sigara kullanımıdır. Diğer yandan sünnet olmak HPV bulaşma riskini azaltıyor. Fizik muayene genellikle tanı koymak için yeterli. Çünkü lezyonların karakteristik görünümleri vardır. Nadiren şüpheli durumlarda biyopsi gerekebilir.“

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedaviye lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, gebelik olup olmamaya ve hastanın tercihine göre karar verildiğini söyleyen Topuz, şu bilgileri verdi: “Siğiller cerrahi olarak çıkartılabilir, dondurulabilir veya koter ile yakılabilir. Podofilin veya triklor asetik asit gibi kimyasal ajanlarla tedavi edilebilir. Diğer yandan uygun olgularda bölgesel bağışıklığı güçlendirici kremler uygulanabilir.“

SİĞİLLERDEN KORUNMA NASIL OLUR?

Siğillerden korunmak için temel prensibin güvenli cinsel yaşam olduğunu kaydeden Topuz, “Genital siğilin olduğu durumlarda bulaşma riski yüksek olduğu için tedavi tamamlanana kadar cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Ancak bulaşma olması için siğil olması gerekmez. Kondom kullanımının genital siğil ve HPV bulaşmasında sınırlı bir koruyuculuğu vardır. Değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olan sigaradan uzak durmak önemli. Ancak günümüzde en etkin yöntem, genital siğillerin çok büyük kısmına yol açan tip 6 ve 11 virüsüne karşı antikorlar içeren HPV aşılarının hem kadınlarda hem erkeklerde 9-26 yaş arası uygulanmasıdır“ dedi.











