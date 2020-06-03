İngiltere’de 3 liseli genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini sosyal medya hesaplarından canlandırdı. İki genç polis tarafından gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri sekinci gününe girilirken, İngiltere'de tepki çeken bir olay meydana geldi. İngiltere’nin Gateshead, Tyne and Wear kentinde yaşayan 3 lise öğrencisi genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan, polis tarafından birkaç dakika boyunca boynunda diz çökerek öldürülen George Floyd’un öldürülme anını canlandırıp sosyal medyada paylaştı.

Gençlere nefret suçu gerekçesiyle gözaltı

Gençlerin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alırken, 3 gencin ‘nefret suçu’ işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi. Görüntüyü sosyal medyada yayınladıktan sonra, ölüm tehditleri alan ve hesaplarını kapatan 3 genç, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra polis korumasına alındı.

#olayın geçmişi

"Nefes alamıyorum" diye bağırmaya çalışmasına rağmen 9 dakika süreyle diziyle Floyd'un boğazına bastıran Derek Chauvin, ABD'de sekiz gündür devam eden protestoları başlatan olayın ardından, diğer üç polis memuruyla birlikte görevden alınmıştı.

Chauvin cinayet suçlamasıyla tutuklu olarak yarfılanıyor. Diğer üç polis memuru hakkında henüz yasal bir işlem başlatılmış değil.

2011'den bu yana Minneapolis'te polis memuru olarak çalışan Chauvin'in kariyeri boyunca "aşırı güç kullanmaktan" defalarca şikayet aldığı, hakkında bir kez daha açıldığı ancak şimdiye kadar hiç cezaya çarptırılmadığı belirtiliyor.











