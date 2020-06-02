BBC Türkçe'nin haberine göre bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsi sonucu George Floyd'un, boğularak öldüğü açıklandı. Adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı. İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklandı.

Floyd'un ailesinden açıklama

Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi. Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar” dedi.







