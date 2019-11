2016 yılında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Noel gününde hayatını kaybeden George Michael'ın daha önce hiç yayınlanmamış bir şarkısı gün yüzüne çıkıyor.

Michael ve James Jackman'ın beraber yazdığı "This Is How (We Want You To Get High)" isimli şarkı Paul Feig'in 'Last Christmas' isimli yeni filminde yer alacak.

2012'de yazıldı

The Rolling Stone'un aktardığına göre "This Is How (We Want You To Get High)" ilk olarak 2012'de yazıldı ve ardından 2015'te, Michael'ın son kayıt seansında Londra'daki Air Stüdyoları'nda kaydedildi.

'Last Christmas' filminde çalacak

Şarkının neşeli bir melodisi olsa da, sözler 'ağır' konulardan bahsediyor.

Michael'ın 7 yıldır yayınlanan ilk orijinal kaydı olan şarkı, başrolünü Emilia Clarke'ın oynadığı 'Last Christmas' filminin sonunda çalacak.