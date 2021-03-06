İş insanı İsmail Cem Öztürk şehir dışında bulunduğu sırada lüks otomobili oto yıkamaya götüren şoför U. Ş., işlemler tamamlandıktan sonra direksiyon başına geçti. Çevredeki insanların lüks otomobile karşı meraklı bakışları arasında oto yıkamacından çıkış yapan U. Ş. drift (yanlama) yapmak istedi ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Holywood filmlerini aratmayacak olaylar silsilesi de kazadan sonra başladı. İş insanının şehir dışında olmasını fırsat bilen U. Ş., kazaya dair herhangi bir haber vermeden lüks aracı sanayie götürerek tamir ettirdi.

İsmail Cem Öztürk İstanbul’a döndükten sonra gerçekler ortaya çıktı. Şoför U.Ş.’nin kaza yaptığı videoyu gören iş insanı deyim yerindeyse neye uğradığını şaşırdı.