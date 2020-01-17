Gerçek güvercin tüyleriyle donatılmış robot bir kuş gibi uçabiliyor

Onur Binay/posta.com.tr

Kuşların nasıl uçtuğunu tam olarak anlamak her zaman zor olmuştur, çünkü kanatları birden fazla tüyden oluşuyor. Bu tüyler her zaman birbirleriyle etkileşim halinde ve kanatların uçuş ortasında sürekli dönüşmesine izin veriyor.

Daha fazla bilgi edinmek için Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden David Lentink ve meslektaşları önce bir güvercin kadavrasının kanadına baktı. Her kanatta 240 tüy vardı; üstte 20 altta 20 tüy olmak üzere.

Lentink, “Her bir kanala bir işaretleyici ekledik ve tüy hareketi ile kemik hareketi arasındaki ilişkiyi dikkatlice ölçebildik. Sonra sadece kanadı içeri ve dışarı hareket ettirdik.” dedi.

Bilek açısının herhangi bir zamanda tüm uçuş tüylerinin açılarını belirlediğini, yani kuşların her bir tüyü kontrol etmek zorunda kalmadan kanatlarının şeklini değiştirebileceğini buldular. Bu, kanatları modellemek için gereken değişken sayısını veya serbestlik derecesini azaltıyor.

Lentink, “Her serbestlik derecesini kontrol etmeniz gerektiği fikrinden vazgeçtik ve bence gelecekteki uçaklar bu bulgudan faydalanacak. Gelecekteki uçaklar kanatlarını çırpmayabilir, ancak sanırım şeklini değiştirecekler” dedi.

Ekip, bu yeni bulguyu, güvercin uçuşunu yeniden yaratmayı amaçlayan PigeonBot'un yapımında kullandı. Bir pervane ile çalışıyor ve her kanatta uzaktan kontrol edilebilen bilek ve tüy eklemleri var. Ortalama hızı saatte yaklaşık 40 kilometre, bu da ortalama güvercinlerden biraz daha yavaş olduğu anlamına geliyor.

Lentink ve meslektaşları da bu tür bir uçuşun sadece tüylere gömülü belirli moleküller nedeniyle mümkün olduğunu buldu. Sadece 10 mikrometre çapında olan bu moleküller, tüylerin birbirlerinden uzaklaşmasına izin verirken çok fazla ayrılmalarını sağlıyor. Bu da doğru uçuş için gereken bireysel tüy kontrolü seviyesini azaltıyor.

PigeonBot ayrıca gerçek güvercin tüyleri kullanıyor. Çünkü hiçbir sentetik malzeme bu özelliğe sahip değil. Lentink, “Tüyler de bu eşsiz özelliklere sahip, hafifliği, aerodinamik yükü taşımak için sertliği var ve onarımı kolay” diyor.











