Bir çeşit cevizli kurabiye türü olan gerebiç tarifi yöresel bir lezzettir. Sevdiklerinize hazırlamak için gerebiç tarifi arıyor ya da gerebiç nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gerebiç yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Gerebiç tarifi

Gerebiç malzemeleri

2 kilogram un

1 kilogram irmik

500 gram şeker

500 gram pudra şekeri

Yeteri kadar ceviz içi

1 litre zeytinyağı

1 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz

Tarçın

Karanfil

Zencefil

Hindistan cevizi

Mahlep

Gerebiç yapılışı

Zeytinyağını tavada ısıtın ve soğumasını bekleyin. Un ve irmiği karıştırın. Bu karışıma tuz, iyice dövülmüş mahlep ve karbonatı ekleyin. Soğuyan yağı malzemelerin üzerine dökün. İyice yoğurun ve bir kenara alın. Ceviz içini çok ince dövün. Tarçın, karanfil, Hindistan cevizi ve zencefili toz haline getirip şeker ve cevizle karıştırın. Hamur karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parmağınız yardımıyla içli köfte yapar gibi şekil verin. İçine cevizli harçtan doldurup açık kısmını kapatın ve gerebiç kalıbına basın. Kalıptan çıkardığınız gerebiçleri yağladığınız tepsiye yerleştirin. Yüksek sıcaklıkta ısıttığınız fırında pembeleşene kadar pişirdiğiniz gerebiçlerin üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.



