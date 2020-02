Geri dönüştürülebilen koleksiyon

Antrenmanlardan maksimum verimi almanıza yardımcı olmak için tasarlanan PUMA x FIRST MILE koleksiyonu, First Mile ağında toplanan plastik şişelerden üretilen geri dönüştürülmüş iplikten yapılmış ayakkabı ve kıyafetlerden oluşuyor. İnsan odaklı geri dönüşüm şirketi First Mile, kirliliği azaltmak için plastik atıkları toplarken aynı zamanda sürdürülebilir iş modelleri yaratarak Tayvan, Honduras ve Haiti’deki mikro ekonomilerin güçlenmesine de destek oluyor. Bu bölgelerden toplanan plastik atıklar sınıflandırma, temizleme ve parçalama aşamalarından sonra ipliğe dönüştürülerek faydalı ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

İş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan PUMA Kurumsal Sürdürülebilirlik Başkanı Stefan Seidel, “Sosyal bir etki yaratacağına inandığımız bu iş birliğiyle sadece 2020 yılında üreteceğimiz ürünler için katı atık sahaları ve okyanuslardan toplanan 40 tondan fazla, yani yaklaşık 2 milyon plastik atığın geri dönüşümünü sağladık. PUMA ve First Mile etiketiyle piyasaya süreceğimiz, ayakkabı, tişört, şort, pantolon ve ceketlerden oluşan koleksiyonun tamamında %83 ila %100 oranında sürdürülebilir iplik kullanacağız.” dedi.