Getir, yeni reklam serisi için İbrahim Büyükak ile anlaştı

Senaryoya göre İbrahim Büyükak'ın canlandırdığı Necati'nin yaşamında her şey yolunda giderken, Getir'in hayatına girmesiyle bütün planları alt üst oluyor. Serinin ilk filminde, Necati'nin hayalleri, sevdiği kıza açılmak üzereyken Getir yüzünden suya düşüyor ve Getir'e kafayı takıyor.

Her reklamda farklı bir hayal kırıklığına uğrayan Necati, serinin devam videolarında Getir'in mutlu edemediği tek kişi haline geliyor. Necati'nin düştüğü trajikomik durumları konu alan seri, Getir'in hayatı kolaylaştıran özelliklerini ters köşe yaparak izleyicilere aktarıyor.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; “Getir zaman kazandıran, insanların hayatını kolaylaştıran bir mobil uygulama. En büyük özelliğimiz, 1200'ün üzerinde ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırmamız. Şu an 119'u İstanbul'da olmak üzere 5 şehirde, 152 depomuz var. Herkese yakın olduğumuz için de siparişlerimizi ortalama 10 dakikada teslim ediyoruz. Kullanıcılarımız da ihtiyaçları olduğunda yanlarında olduğumuzu biliyor ve bize güveniyorlar” ifadelerini kullandı.