Gezegenler Arasındaki Titreşimler - Harmonik Haritalar

Harmonik haritalar incelendiğinde her bir evrensel oktavın haritalarda ne şekilde bir titreşim yarattığını daha net görebiliriz. Doğum haritasında görülemeyen bir açı kalıbı daha yüksek titreşimlerde görülebilir. Astroloji’de kullanılan açılar da harmonik teorisinin sonuçlarıdır. Numerolojinin sayılar üzerine yüklediği anlamları da harmonik haritaları yorumlarken dikkate almalıyız.

Örneğin iki gezegen arasında 120 derece olduğunu söylediğimizde, aslında bu iki gezegen arasında 3. harmonik ilişkisi olduğunu ve iki gezegen arasındaki titreşimin ya da çıkardıkları sesin 3. harmonik sesi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer, haritanın genelinin 120 derece yani üçgen açısı ilkesine göre nasıl çalıştığını görmek istersek 3. harmonik haritasını çıkarabiliriz. Harmonik haritaların bazılarında diğer harmoniklere veya natal haritaya göre daha fazla güçlülük göze çarpabilir ki bu vurgu açısal bağlantılar, açı kalıpları ve kesinliği ile ilişkili olacaktır.

Harmonik haritaların önemini ve uygulanışını Anna Freud’un hayatını ve haritalarını bağlantılı şekilde inceleyerek görebiliriz.

1895'te Viyana'da doğan Anna Freud, Sigmund Freud'un kızı ve babasının çalışmalarının en sadık takipçilerindendi. Çocuk psikanalizinin ilk ve önde gelen uygulayıcılarından olan Anna Freud, gençliğinde yaptığı ilkokul öğretmenliği sırasında çocukları yakından gözleme imkânı buldu. Babası tarafından eğitildi ve çocuk analizi üzerine çalışırken psikanaliz kuramını geliştirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ailesiz kalmış çocuklar üzerinde çalışmalar yürüttü. Özet olarak, Anna Freud’un hayatında çocuklar ve onların psikolojileri çok önemli olmuştur.

Öncelikle, doğum haritasına baktığımızda, İkizler ve Akrep enerjisinin haritaya hâkim olduğunu görüyoruz. Yükselen yöneticisi Venüs’ün 5. evde olması ve Kiron ile kavuşumu çocuklarla ilgili konularda çalıştığında kendi yaralarını sarabileceğini göstermektedir. Kişinin kendini bulma şekli bu ev konularında olmalıdır. Ayrıca Plüton’un 1. evde oluşu ve Güneş ile karşıt açısı kişiye mücadeleci ve Plüton enerjisi ile harmanlanmış bir yapı vermektedir. Psikoloji göstergesi Plüton gezegenidir. Ayrıca danışmanlık evi olan 7. evle ilgili oluşu mesleği hakkında da fikir vermektedir. MC yöneticisi Satürn ise psikoloji ile ilgili Akrep burcunda ve sağlıkla ilgili çalışma alanında 6. evde yerleşimdedir.

Çocuk psikanalizi konusunda çalışmaları olduğundan, 12. ve 5. harmonik haritalarına bakmanın harmonik harita çalışması için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

12. harmonik haritalarda açı 30 derecedir ve Plüton ile özleştirilir. Plüton, ruhsal dönüşümü ve psikolojik açıdan bilinçdışını anlatır ki uzmanlık alanı olan psikanaliz ağırlıklı olarak bilinçdışı çalışmaları içerir.

Anna’nın haritasında, bu evin çok önemli olduğunu görebiliyoruz. 2 adet büyük kare açı kalıbı, 2 adet büyük üçgen açı kalıbı ve 5 adet T kare açı kalıpları mevcuttur.

Büyük kare açı kalıbı: Venüs-Neptün-Jüpiter-Merkür / Mars–Neptün-Jüpiter-Merkür arasındadır.

Stresli, güçlük veren, mücadeleli bir açıdır. Kişi zorluklarla savaşırken içinde çok büyük bir hırs oluşur ve amacına gitmek için yüksek tempoda efor sarf eder. Azim ve istek olduğu müddetçe başarı arkadan gelecektir. Bu kişi kendini ve fikirlerini ön plana almaktansa başkaları ile uyum içerisinde çalışmayı öğrenmelidir. Aksi takdirde hayatta başarılı olması zordur. Kuramlarını oluştururken babası ve diğer farklı düşüncede olan psikoloji alanındaki liderler ile taviz vermeyip yolunda gidebilmek için çok hırslı ve planlı çalışmasına devam etmiştir. Başarı gelmeden, hayal kırıklıkları, kafa karışıklıkları, söylentiler, aşırı hareketlilik, yanlış anlaşılmalar, yanlış anlamalar yaşanacaktır ve üstesinden gelmek için efor sarf etmek gerekecektir. Ayrıca, Mars’ın devrede olduğu kare açı kalıbında ise başarıya giderken aşırı kırıcı olabilme veya aşırı cesaret gösterme devreye girecektir.

Büyük Üçgen açı kalıbı: Merkür–Plüton-Uranüs / Güneş-Merkür-Uranüs arasındadır.

Bu olumlu açı kalıbı kişinin hayatına zahmetsizce akan enerjileri gösterir. Şans getiren faktörler mevcuttur. Fakat başlıca zorluğu; kolayca elde edilen olanaklar sonucu kişi hayatla mücadele etmeyi bilmez. Haritada kare açı yoksa bireye tembellik verir. Anna’daki kare açı kalıpları dengeleme sağlamıştır. Kalıbın getirdikleri, zihinsel faaliyetlerin çok hızlı olduğunu, rahatlıkla fikirlerin gelmesi ve bunların realize olması, fikirlerin sıra dışı topluma farklı gelebilecek olmalarını da sağlamaktadır. İletişim sıradan konularla ilgili olmayacaktır. Hayata bakış sıradan değildir. Plüton ile bağlantıda oluşu, araştırmalarında derinlemesine ineceğini, insan psikolojisi ile ilgili olabileceğini ve derinlerde olan düşüncelerin yeni metotlarla yüzeye çıkarılabilmesi konusunda çalışmaların yapılacağını gösterir. 12. harmonik haritanın bu kadar yoğun oluşu, kişinin karanlık tarafının bilinmeyenlerinin onu hayatta insana hizmet konusunda, sağlıkla ilgili konularda kendini adayabileceğini ve yaptığı işte empatinin ne denli yüksek olabileceğini göstermektedir. Diğerini anlama becerisi kuvvetlidir.

5. harmonik haritalar, kintil açı yani 72 derece ile ilgilidir ve Merkür ile özleştirilir. Merkür iletişimi, eğitimi, haberleşmeyi anlatır.

Beş duyu, ayrımcılık, analiz etme yargılama ve takıntılar devreye girecektir. Mars-Plüton-Güneş arasındaki T-kare açı kalıbı önemli bir göstergedir. Kişiliğine uygun olan bir durumdur. Güneş’in Plüton ile karşıtlığı zaten çok hırslı ve azimli mücadeleci ve rekabeti seven bir kişilik sergileyeceğini ve düşünceleri konusunda çok inatçı ve savaşçı olabileceğini aynı zamanda karşıdakine de kabul ettirmek için mücadele vereceğini anlatmaktadır. Merkür ve Satürn arasındaki kare açı ise, gelenekselin dışına çıkılma isteğini ve baskıyı hissettiğini bu arada düşüncelerinden asla vazgeçmediğini kalıcı düşünceler ve kararların hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Uranüs-Ay kavuşumu için de, fikirleri ile ilgili mücadele verirken, duygularını çok kontrol edemediğini ani çıkışlarda bulunabildiğini söyleyebiliriz.

Sevgiyle, sağlıkla kalın.