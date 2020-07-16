Ghost of Tsushima detaylı inceleme: Onurlu bir samurayın hikayesi

Ghost of Tsushima, Tsushima adasının işgaline ve onu kurtarmaya dayalı bir oyun. 80 Samuray, Komoda plajında denizden gelen yüzlerce Moğol askerine karşı savaşmasıyla başlayan bu oyun genel hatlarıyla trajik bir samuray filmini andırıyor. Jin ve arkadaşları Moğollara karşı girdikleri bu savaşta önemli kayıplar veriyor ve Jin hem bunları telafi etmek, hem de Moğolları topraklarından çıkarmak için peşlerine düşüyor.

Oyunun çok ciddi ve kasvetli ortamı var, Sucker Punch’ın diğer yapımı inFAMOUS gibi bir ortam bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Ghost of Tsushima’nın hikayesi daha önce de dediğim gibi karanlık ve kasvetli ve bu ana karakter Jin Sakai’ye de yansıyor. Kendisi oyunun 30 saati boyunca hiç gülmedi, bunun için onu suçlayamayız kaybettiği çok büyük şeyler var. Evlerini yağmalayan Moğollar, ölen samuray arkadaşları, yok yere infaz edilen masumlar ve Jin kendisini bütün bunların ortasında buluyor.

Yakın dövüşlerde oldukça fazla kan olduğunu söylemeliyim. Açık konuşmak gerekirse ilk başta ön yargılıydım ve kısıtlı olduğunu düşünüyordum, fakat ilerledikçe farklı stillerin açıldığını gördüğümde beni tatmin etmeye başladı. Mekanikler biraz eski oyunları andırabiliyor bunda hemfikiriz ama Sucker Punch’ın ilk samuray deneyimine göre bence oynanabilir düzeyde. Savaş esnasında ustaca hareket etmeli ve kılıcınızı dikkatli kullanmalısınız, tam zamanında dodge attığınızda hissiyatı çok güzel oluyor. Su ve taş duruşu gibi farklı stiller var, bunlardan bazıları ağır düşmanlara karşı işe yararken kimisi daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor.

Tüm bu tarzlar toplanarak en makul yakın dövüş sistemi oluşturulmuş. Assasin’s Creed’in eski oyunlarındaki tekte öldüren kontra vuruşlar ile God of War arasındaki ince bir çizgi gibi olduğunu söyleyebilirim. Düşmanların büyük sağlık barları olmuyor ve normal insanlar gibi birkaç darbe de alt edebilirsiniz, boğazlarına tek bir darbe yeterli olacaktır. Yerde sürünen düşmanınızın acısını bitirebilirsiniz ve bu size ekstra güç kazandırır. Yeterli geliştirmeleri yaptığınızda çok hızlı şekilde hareket edeceğiniz için düşmanlarınızı istediğiniz gibi oynatabilirsiniz, benim favorim su duruşuydu.

Düşmanların Jin’den kaçmasının tek yolu savunma duruşuna geçmeleri. Sekiro: Shadows Die Twice’da buna benzer mekanikler görmüştür, eğer düşmanın savunmasını aşabilirseniz ona ölümcül zarar verebilirsiniz. Jin, her biri belirli düşmanlara karşı etkili olan ve kendine özgü tekniklere, saldırılara sahip dört farklı savaş duruşuna sahip. Rakibiniz sağlam ve kalkanı varsa, hızlı darbeler vurabilmek için su duruşunu kullanmanız gerekir. Duruşlar arasında geçiş yapmak için R2 tuşuna basıp çıkan sekmelerden seçebilirsiniz.

Jin diğer silahları tanıdıkça işler daha da taktikleşiyor. Duman bombaları, bıçakları, yapışkan patlayıcı ve diğer araçlar ile birlikte savaş sırasında daha önde olabiliyorsunuz. Büyük bir gruba karşı savaşıyorsanız özellikle duman bombası işinize yarayabilir ya da işinizi gizlice halletmek istiyorsanız bıçaklarınız bunu yapabilir. Yakın dövüş anında isterseniz araçlarınızı kullanabilir, isterseniz farklı tuş kombinasyonları ile düşmanı alt etmeye çalışabilirsiniz.

Oyunda ilerledikçe, kazandığınız yetenek puanları ile yeni şeyler öğrenebilir ve Jin’in yeteneklerinin geliştiğini görebilirsiniz. Her perk’in bir amacı vardır ve Jin’in envanterine yeni bir şey ekler, güçlü bir kombo veya araçlarınızın gelişimi gibi. Oyuna başladığınız ilk saatlerde yetenek ağacında çok fazla bir geliştirme yapamayabilirsiniz, daha yetenekli düşmanları yendiğinizde kazandığınız yetenek puanları hızlı bir şekilde geliştirme yapabilirsiniz.

Oyunun adı üstünde aslında, sizden hayalet gibi davranmanız bekleniyor. Bir yay ve keskin bıçağınızla, Moğollar ile dolu bir kampı görünmeden temizleyebilirsiniz. Direkt temastan kaçınamayacağınız yerler tabii ki var, boss savaşları gibi. Oyunda gizli kalmak ana temalardan biri olduğu için bu strateji genelde başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. Düşmanları uzun çimlerin arasından ok ile vurmak ya da yaklaşıp bıçak ile işini bitirmek seçeneklerden bazıları.

Hikaye, dövüş mekanikleri ve gizlilikten bahsettik biraz da çevreden bahsetmemiz gerek çünkü oyunun çevre detayları dikkat çekici. Ghost of Tsushima açık dünyaya sahip bir oyun ve keşfederken keyif alabileceğiniz bir yapıya sahip. Dövüş mekanikleri gibi şeyler tartışılabilir ya da beğenilmeyebilir ama açık dünya için aynısını söylemem çünkü bugüne kadar yapılmış en iyi açık dünyalardan biri olmuş. Bir mini harita yok, bu yüzden DualShock’daki touchpad’i kullanıp rüzgarı takip ederek hedefinizi buluyorsunuz. Oyunda en sevdiğim özelliklerden biri bu oldu, rüzgar ile hedefinizi bulmak bana çok yaratıcı geldi açıkçası. Ayrıca, bu açık dünya da fotoğraf çekmek isterseniz oyunun kendi fotoğraf modu var. Fotoğraf üzerinde oynayabilmeniz için seçeneklerin de yeterli düzeyde olduğunu söyleyebilirim.

Biraz da seslendirme ve müziklerden bahsedip sonuca bağlayalım. Oyun müzikal olarak harika bir iş çıkarmış. Savaş esnasında davullar çalarken, gizli ilerlerken fısıldayan melodiler tercih edilmiş. Oyun iki farklı dilde oynanabilir, İngilizce ve Japonca iki seçeneği de denedim, ikisi de iyiydi. Türkçe alt yazı seçeneği mevcut olduğu için söylenenleri anlama konusunda zorluk yaşamadım, hatta isterseniz bir Akira Kursova filmi gibi komple siyah-beyaz ve Japonca oynayabilirsiniz. Türkçe alt yazı kısmına gelecek olursak, oyunun geçtiği yıllar gereği Türkçe kelimelerde biraz eski Türkçe ile harmanlamış ama yine anlaşılır bir düzeyde.

Sonuca bağlayacak olursam…

Ghost of Tsushima bence son yıllarda çıkan en iyi samuray oyunlarından biri oldu. Çevre detayları, mekanikler ve hikaye, Sucker Punch bunların hepsini bir araya getirip ortaya güzel bir oyun çıkarmış. Dövüş mekaniği konusunda önyargılı olduğumu daha önce söylemiştim ama oyun içerisinde ilerledikçe, geliştirmelerden sonra güzel bir hale geliyor. Japon kültürünü ve samuray temalı oyunları seviyorsanız bence deneyimlemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Ghost of Tsushima, Türkçe dil desteği ile beraber PlayStation Store’da 429 TL.

Artıları

Güzel hazırlanmış açık dünya

Karakter ilerlemesi

Oynaması keyif veren hikaye

Müzikler

Yakın dövüş modları





Eksileri

Yürüyüş ve koşma mekanikleri tuhaf duruyor

Ana karakter biraz daha canlı olabilirdi

En zor modda bile yeteri kadar zor değil





Posta İnceleme Puanı: 8.5/10