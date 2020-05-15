Ghost of Tsushima için 18 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Yaklaşık 18 dakikalık State of Play yayınını yapıldı. Oynanış görüntülerinin, dövüş sisteminin ve çok daha fazlasının tanıtıldığı 14 Mayıs Perşembe günü Türkiye saati ile 23:00’te (9 pm BST) PlayStation YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak izlendi.

Worldwide Studios, geçtiğimiz günlerde ise Ghost of Tsushima için güncellenen çıkış tarihini duyurdu. Yeni belirtilen tarihe göre Ghost of Tsushima 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak.





Ghost of Tsushima adlı oyunun konusun nedir?

13. yüzyılın sonlarında Moğol İmparatorluğu, Doğu'yu fethetmek için bütün ulusları yerle bir etmiştir. Acımasız ve kurnaz general Khotun Khan'ın liderliğindeki dev Moğol ordusunun Japonya anakarası ile arasındaki tek engel Tsushima Adası'dır.

Moğol saldırısının ilk dalgasında harabeye dönen adada, samuray savaşçısı Jin Sakai, klanının son sağ kalan üyelerinden biridir. İnsanları koruyup evini geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Yeni bir yol olan Ghost yolunu çizmek için onu savaşçı yapan gelenekleri bir kenara bırakıp Tsushima'yı özgür bırakmak için sıra dışı bir savaş başlatmalıdır.