Gigi Hadid 'pijamalarla' sokağa çıktı

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New York sokakları, bir süper modelin ilginç tarzına tanık oldu.

24 yaşındaki manken Gigi Hadid, pijamayı andıran kıyafetleriyle şaşkınlık yarattı. Yeşil pijama takımını, lastik botlar ve az makyaj ve toplu saçlarla tamamlayan Gigi Hadid, adeta depresyon havası yarattı.

Gigi Hadid'in bu görümünün ardındaki neden aşk hayatında yaşadığı mutsuzlukların neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Hadid, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ABD'li ekran yıldızı Tyler Cameron ile 2 aylık ilişkisini sonlandırmıştı.

Erkekler yalan söyler

Bir türlü mutluluğu yakalayamayan Gigi Hadid'in aldatıldığı öne sürüldü ki, Hadid'in kıyafetiyle verdiği mesaj da bunu kanıtlar nitelikte oldu.

Zira, dünyanın en çok kazanan 6'ncı modeli olan Gigi Hadid'in pijamasının üzerinde 'Erkekler yalan söyler' yazıyor.

Şimdi Gigi Hadid'in 'depresyon' görüntüsüne ne kadar harcadığına bakalım;

Gigi Hadid'in giydiği Stella Maxwell marka botların fiyatı 2 bin 400 lira, BoysLie markasının sweatshirt'ü 520, yine aynı markaya ait pantolon da 600 lira.

Gigi Hadid bu görünümüne toplamda 3 bin 520 lira harcadı.



