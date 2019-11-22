Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrı kalamıyor

One Direction’ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik ile Gigi Hadid'in 2016'da Pillowtalk isimli klibinin çekimlerinde başlayan aşkları 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam etti. Hatta bu yılın başında nişanlandıkları konuşulurken ikisi de yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldı. Elbette bu resmi ayrılık için açıklamaydı.

Anne etkisiyle gelen ayrılık

Olayın arka planında ise Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in etkisiyle ilişkiyi bitirmeye karar verdiği konuşuluyordu. Anne Hadid'e göre bu ilişki Gigi'nin kariyerine zarar veriyordu.

Yara bandı yapmaya çalıştı ama olmadı

Ayrılığın ardından Gidi Hadid ABD'de yayınlanan The Bachelorotte (Evlendirme programı tarzında bir TV şov) yarışmasıyla üne kavuşan Tyler Cameron ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını gizli yaşamaya çalışan çiftin ilişkisi sadece 2 ay sürdü. Bu aşk Gigi'nin 'yara bandı' olarak yorumlandı.

Zayn'ın ise bu süreçte ismi kimseyle anılmadı.

'Şimdilik iyi anlaşıyorlar'

Şimdilerde ise dostları; çiftin yeniden bağlantıya geçtikleri ve aşka bir şans daha vermeye hazırlandıklarını açıkladı. İsminin verilmesini istemeyen kaynak "Birlikte biriktirdikleri çok fazla anıları var. Şimdilik iyi anlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.





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