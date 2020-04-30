Gigi Hadid’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

23 Nisan’da yirmi beş yaşına giren Gigi Hadid’in sevgilisi Zayn Malik’ten 20 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Üstelik Hadid'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. TMZ’de yer alan habere göre bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin kızları olacak.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik bugüne kadar 3 kez ayrılık kararı almış ve barışmışlardı.











