Gingerbread tarifi: Gingerbread nasıl yapılır?
Bütün yılın olumsuzluklarını unutturacak, yapılışıyla eğlenmenizi tadıyla ise damaklarınızı şenlendirecek gingerbread, Türkçe anlamıyla zencefilli kurabiye anlamına geliyor. Peki gingerbread nasıl yapılır? Gingerbread tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
24 Aralık 2020, Perşembe 11:42 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz gingerbiread tarifi, evde yaparken eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gingerbread tarifi arıyor ya da gingerbread nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gingerbread tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Gingerbread tarifi
Gingerbread malzemeleri
Hamur için;
- 100 gram tereyağı
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1/2 su bardağı üzüm pekmezi
- 1 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 2 tatlı kaşığı toz tarçın
- 2 tatlı kaşığı toz zencefil
- 1/2 tatlı kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- 1/2 çay kaşığı karanfil
Royal İcing;
- 1 yumurta beyazı
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 6 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 tatlı kaşığı vanilya
Tereyağı ve şekeri ile iyice çırpın. Ardından yumurta ve pekmezi ilave edip güzelce çırpın. Sonra baharat, karbonat, vanilya ve unun yarısını ilave edip yoğurun. Hamura unun kalan yarısını da ilave edip ele yapışmayan homojen bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru yuvarlak hale getirip streç filme sarılı bir şekilde buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Hamur dinlendikten sonra düz bir zeminde merdane yardımıyla ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde hamuru açın. Kurabiye kalıplarınızı bastırın ve kurabiyeleri izi bozmadan fırın kağıdı serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt-üst ısıtmalı & fanlı programda 13-14 dakika pişirin. Fırından fırında değişiklik gösterebileceği için üzeri hafif kızardığında yanmadan alın. Kurabiyeleri soğumaya bırakın, sertleşecek. Bu sırada eğer üzerini süslemek isterseniz royal icing hazırlayın. Bir kasede yumurta beyazını köpürene kadar çırpın. Sonra limon suyunu ilave edip kar haline getirin. Ardından vanilya ve pudra şekerini ilave edip çırpın ve sıkma tabancasına alın. Soğuyan kurabiyelerin üzerini şekillendirin.