Gingerbread tarifi: Gingerbread nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz gingerbiread tarifi, evde yaparken eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gingerbread tarifi arıyor ya da gingerbread nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gingerbread tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Gingerbread tarifi

Gingerbread malzemeleri

Hamur için;

100 gram tereyağı

4 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

1 adet yumurta

3 su bardağı un

2 tatlı kaşığı toz tarçın

2 tatlı kaşığı toz zencefil

1/2 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı vanilya

1/2 çay kaşığı karanfil

Royal İcing;

1 yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı limon suyu

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya

Gingerbread yapılışı

Tereyağı ve şekeri ile iyice çırpın. Ardından yumurta ve pekmezi ilave edip güzelce çırpın. Sonra baharat, karbonat, vanilya ve unun yarısını ilave edip yoğurun. Hamura unun kalan yarısını da ilave edip ele yapışmayan homojen bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru yuvarlak hale getirip streç filme sarılı bir şekilde buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Hamur dinlendikten sonra düz bir zeminde merdane yardımıyla ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde hamuru açın. Kurabiye kalıplarınızı bastırın ve kurabiyeleri izi bozmadan fırın kağıdı serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt-üst ısıtmalı & fanlı programda 13-14 dakika pişirin. Fırından fırında değişiklik gösterebileceği için üzeri hafif kızardığında yanmadan alın. Kurabiyeleri soğumaya bırakın, sertleşecek. Bu sırada eğer üzerini süslemek isterseniz royal icing hazırlayın. Bir kasede yumurta beyazını köpürene kadar çırpın. Sonra limon suyunu ilave edip kar haline getirin. Ardından vanilya ve pudra şekerini ilave edip çırpın ve sıkma tabancasına alın. Soğuyan kurabiyelerin üzerini şekillendirin.



