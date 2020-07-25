Türkiye Giresun 11 yaşındaki Elif'i arıyor

Giresun 11 yaşındaki Elif'i arıyor

Türkiye

Giresun 11 yaşındaki Elif'i arıyor

Giresun dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arıyor.

25 Temmuz 2020, Cumartesi 09:32 Son Güncelleme:
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Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi'nin Semen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Elif Akbayrak isimli kız çocuğu kayboldu. Havanın kararmasının ardından çöken sisinde etkisiyle yakınları tarafından yanlarında olmadığı fark edilen küçük kızı arama çalışmaları başladı. Yakınlarının aramalarına karşılık bulunamayan Elif için güvenlik güçlerine haber verildi.

Jandarma, K9 eğitimli köpek arama timi, AFAD ve AKUT’un olay yerine gelmesinin ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının geceden bu yana devam ettiği belirtildi. Küçük kızın sis nedeniyle yolunu kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü olarak bulunmuştu.

İHA

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