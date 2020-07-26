Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'tan sevindiren haber
Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'tan güzel haber bu sabah geldi. Elif Albayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu.
26 Temmuz 2020, Pazar 08:57 Son Güncelleme:
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Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.
"Biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş"
Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.
Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.
Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.
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