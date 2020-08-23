Türkiye Giresun'daki selde 2 fırsatçı, çuvalla fındık çalmaya çalışırken yakalandı

Giresun'daki selde 2 fırsatçı, çuvalla fındık çalmaya çalışırken yakalandı

Türkiye

Giresun'daki selde 2 fırsatçı, çuvalla fındık çalmaya çalışırken yakalandı

Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki fırsatçı, sel mağduru vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

23 Ağustos 2020, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.

İlgili Haberler
Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Fatih’teki 2 kişi: İskoç ve Hırvat
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
Oral Çalışlar
Yüz yıl önce kadınlar... Sanki bir şey değişmedi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan'dan iş adamlarına uçak gemisi yapma talimatı: Bir üst aşamaya geçmeliyiz