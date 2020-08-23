Giresun'daki selde 2 fırsatçı, çuvalla fındık çalmaya çalışırken yakalandı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki fırsatçı, sel mağduru vatandaşların ihbarıyla yakalandı.
23 Ağustos 2020, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.
2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.
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