Spor Giresunspor kafilesi, Samsun dönüşü taşlı saldırıya uğradı

Giresunspor kafilesi, Samsun dönüşü taşlı saldırıya uğradı

Spor

Giresunspor kafilesi, Samsun dönüşü taşlı saldırıya uğradı

Spor Toto 1´inci Lig 27’nci haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor’u 2-0 yenen GZT Giresunspor’un futbolcularını taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu, hafif şekilde yaralandı.

21 Mart 2021, Pazar 01:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 22.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana geldi. Giresun’a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milli güreşçi Kerem Kamal olimpiyat kotası aldı