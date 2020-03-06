Magazin Gisele Bündchen: Üvey değil, 'bonus' anneyim

Gisele Bündchen: Üvey değil, 'bonus' anneyim

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Gisele Bündchen: Üvey değil, 'bonus' anneyim

Brezilyalı model Gisele Bündchen, bir takipçisinin üvey anne olmakla ilgili nasıl hissettiğini sorması üzerine, 'üvey anne' kelimesinden hoşlanmadığını, bunun yerine 'bonus anne'yi kullandığını söyledi.

06 Mart 2020, Cuma 16:10 Son Güncelleme:
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Şubat ayının sonunda eşi Tom Brady ile 11’inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan 39 yaşındaki eski Brezilyalı model Gisele Bündchen, Instagram üzerinden aile hayatına dair soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "Üvey anne olmakla ilgili nasıl hissediyorsun?" sorusu üzerine Bündchen, "Ben 'bonus anne' ifadesini kullanıyorum çünkü bunun hayatımda bir lütuf olduğunu düşünüyorum." diyerek eşinin oğlunu hayatındaki 'harika küçük melek' olarak niteledi. Bünchen'in eşi Tom Brady'nin, önceki evliliğinden 12 yaşında Jack isimli bir oğlu var. Bündchen ve Brady çiftinin ise birlikte dünyaya getirdikleri iki çocukları var. 

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