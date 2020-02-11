Magazin Gişeler yüzlerini güldürdü

Gişeler yüzlerini güldürdü

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Gişeler yüzlerini güldürdü

Sinema ve tiyatro dünyasında iki rekor. Tiyatro'da 'Suit' önceki gün 150. kez kapalı gişe oynadı. Sinemada ise 'Eltilerin Savaşı' 10 günde 1 milyon 513 bin kişi tarafından izlendi.

11 Şubat 2020, Salı 08:11 Son Güncelleme:
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Begüm Öner ile eşi Ceyhun Fersoy’un, Ekim 2018’den bu yana başrolünü paylaştıkları ‘Suit’ önceki gün 150’nci kez kapalı gişe oynayarak rekor kırdı. Evliliği konu alan oyunun kadrosunda 6 ay önce eşi Uraz Kaygılaroğlu’ndan boşanan Melis İşiten de var.

Bir rekor da sinema dünyasından geldi. Başrolünü Gupse Özay, Merve Dizdar ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ 10 günde 1 milyon 513 bin kişi tarafından izlenerek büyük bir çıkış yaptı.

Bu arada eski eşler Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu birbirlerini kutladı.


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