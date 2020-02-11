Gişeler yüzlerini güldürdü

Begüm Öner ile eşi Ceyhun Fersoy’un, Ekim 2018’den bu yana başrolünü paylaştıkları ‘Suit’ önceki gün 150’nci kez kapalı gişe oynayarak rekor kırdı. Evliliği konu alan oyunun kadrosunda 6 ay önce eşi Uraz Kaygılaroğlu’ndan boşanan Melis İşiten de var.

Bir rekor da sinema dünyasından geldi. Başrolünü Gupse Özay, Merve Dizdar ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ 10 günde 1 milyon 513 bin kişi tarafından izlenerek büyük bir çıkış yaptı.

Bu arada eski eşler Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu birbirlerini kutladı.



