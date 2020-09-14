Magazin Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

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Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Oyuncu Gizem Güven'in futbolcu eşi Caner Turp, dedesini kaybetti. Geçtiğimiz hafta evlenen ikili, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

14 Eylül 2020, Pazartesi 08:58 Son Güncelleme:
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'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven'in eşi Caner Turp'un dedesi yaşamını yitirdi. Turp, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'Canım dedemi kaybettik'

28 yaşındaki Caner Turp, yaptığı paylaşımda "Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Canım dedemi kaybettik. Mekanın cennet olsun dedem... Nur içinde yat, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Gizem Güven ise acı haberi "Caner'in dedesi Selahattin dedemizi sabaha karşı kalp krizi sebebiyle kaybettik. Mekanın cennet olsun. Benim de son bir dedem kalmıştı. Daha bir hafta önce yanıbaşımızdaydın" sözleriyle paylaştı.

Takipçileri ise çifte başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.


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