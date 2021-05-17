Gizem Karaca: Mezdeke açıp oynadım
YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olan 2011 Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca Londra’daki Miss World’de ülkemizi temsil etmişti. Finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen Karaca “Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım” dedi. Dereceye giremeyen Karaca ‘En iyi elbise taşıyan güzel’ ödülünü almıştı. İşte kraliçenin yaptığı çarpıcı açıklamalardan satırbaşları...
17 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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- Ben beş yaşındayken ABD’ye gidip yerleşmişiz. İlkokulu, ortaokulu orada okudum. Astronot olma hayalim vardı. Florida’daki tüm çocuklar bunu yaşıyor. Uzay kampına gidiyorduk çünkü.
- Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. O seni mutlu edecekse neden olmasın.
- Kendime 10 üzerinden 7 yazıyorum. 7 uğurlu sayım. Kararsız bir insanım. 3 puanı ondan kırdım.
- Fake sosyal medya hesabım yok ama fotoğraf çekip paylaştığım bir fotoğrafçılık sayfam var. Kimse benim olduğunu bilmiyor.
- Nazara, kötü enerjiye ve insanın karşısındakini kötü etkilemesine çok inanıyorum.
- Rüyalarım yüzde 90 çıkıyor. Karşımdakinin benim hakkımda düşündüklerini de seziyorum.
- Duştan çıkınca üç defa zıplama huyum var. Annem küçükken ‘Sular aşağı Gizem yukarı’ derdi.
- En son 2020 Ekim’de çok ağladım. 10 yaşındaki köpeğim geç fark ettiğimiz bir hastalıktan öldü çünkü.
- Çok dokulu, noktalı noktalı şeyleri görünce bende kaşıntı başlıyor. Bunun adı da tripofobi.
(NOT: Tripofobi delikli nesnelere, varlıklara veya birbirine çok benzer geometrik şekilli dokulara karşı duyulan aşırı korku ve rahatsızlık hissidir.)
- Çok yaramazlık yapıp geziyordum. Babam ilk arabamı aldığımda benden habersiz takip cihazı taktırmış.
- Eşim Kemal inanılmaz kötü fotoğraf çekiyor. Kafam uzun, bacağım kısa, kalçam büyük çıkıyor. “Ben senin gözünde böyle miyim” diyorum. Artık telefonu eline yerleştirip ayarlayıp öyle poz veriyorum.
- Geçen sene Toronto’ya gittiğimde bir ajansla bağlantıya geçtim. Ama tabii ki her zaman orada yaşaman bekleniyor. Burası tatmin etmemeye başlarsa giderim.