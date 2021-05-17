Gizem Karaca: Mezdeke açıp oynadım

Ben beş yaşındayken ABD’ye gidip yerleşmişiz. İlkokulu, ortaokulu orada okudum. Astronot olma hayalim vardı. Florida’daki tüm çocuklar bunu yaşıyor. Uzay kampına gidiyorduk çünkü.

Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. O seni mutlu edecekse neden olmasın.

Kendime 10 üzerinden 7 yazıyorum. 7 uğurlu sayım. Kararsız bir insanım. 3 puanı ondan kırdım.

Fake sosyal medya hesabım yok ama fotoğraf çekip paylaştığım bir fotoğrafçılık sayfam var. Kimse benim olduğunu bilmiyor.

Nazara, kötü enerjiye ve insanın karşısındakini kötü etkilemesine çok inanıyorum.

Rüyalarım yüzde 90 çıkıyor. Karşımdakinin benim hakkımda düşündüklerini de seziyorum.

Duştan çıkınca üç defa zıplama huyum var. Annem küçükken ‘Sular aşağı Gizem yukarı’ derdi.

En son 2020 Ekim’de çok ağladım. 10 yaşındaki köpeğim geç fark ettiğimiz bir hastalıktan öldü çünkü.

Çok dokulu, noktalı noktalı şeyleri görünce bende kaşıntı başlıyor. Bunun adı da tripofobi.

(NOT: Tripofobi delikli nesnelere, varlıklara veya birbirine çok benzer geometrik şekilli dokulara karşı duyulan aşırı korku ve rahatsızlık hissidir.)