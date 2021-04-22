Gizem Karaca’dan karavan pozu

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Güzel oyuncu Gizem Karaca ayna önündeki pozlarıyla hayranlarından beğeni topladı. Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Gizem Karaca karavanda sıkılınca ayna önünde selfie çekti. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Karaca hayranlarından tam not aldı.

İŞTE O FOTOĞRAF: