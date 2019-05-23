Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku! Gizem Karaca, İzmir’deki evi için 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, kendisini distribütör gibi tanıtan kişiden şikayetçi oldu