Gizem Özdilli: Elini-yüzünü düzelttiklerim beni terk etti

Gizem Özdilli, yaptığı ilginç açıklamayla şaşırttı. Özdilli, “Yaşadığım ilişkilerde önce doktor kontrolünü şart koştum.

“Ağız sağlığı bozuksa dişçiye, gıdısı varsa estetikçiye, bakımsızsa manikür pedikürcüye götürdüm. Hepsi janti oldu.Ama sonunda ben kaybettim. Elini-yüzünü düzelttiklerim beni terk etti. Yine yalnızım.”

Nişantaşı'nı birbirine katmıştı

47 yaşındaki manken, bir gelinlik markasının fotoğraf çekimi için mor gelinlik giymiş, Nişantaşı kalabalığına karışmıştı. Gizem Özdilli, tüm bakışları üzerine toplayarak fotoğraf çekimini tamamladı.







