Gizem Saatçi Band: Benim Şarkımsın

Single albümünde 2 eserle karşımıza çıkan güzel Gizem Saatçi Band, şarkının Mix, mastering, stüdyo işlerini Mustafa Mert ve Sabri Dereli 'ye emanet ederken klibini de Fuat Eren'e çektirdi.

"Benim Şarkımsın"ın söz'ü Gizem Saatçi 'ye aitken şarkının müzik ve düzenlemesini Esat Saatçi yaptı. Singlede yer alan diğer şarkı ise "Cennetin izini buldum" oldu. Bu şarkının söz ve müziği Osman Boyacı'ya düzenlemesi ise, Esat Saatçi'ye ait.

'PROJEMDEN ÇOK UMUTLUYUM'

Gizem Saatçi, Suphi Karataş ve menajeri Filiz Koç ile çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Projesi hakkında konuşan müzisyen Gizem Saatçi, "Bu single albüm ilk albüm yaptığım yıldan bu yana 10. yılını doldurdu. Bu zamana dek yurt içi ve yurt dışında birçok farklı projede, konserler de, oteller ve bar programlarında yer aldık lakin şöyle bir geçmiş ile müzikal bestekarlığıma, söz yazarlığıma ve eserlerime baktığımda içimden gelerek, kalbime vura vura anlam kazandıran en çok sevdiğim şarkı 'Benim Şarkımsın' eseri oldu.

'FETHİYE'NİN BİR KÖYÜNE YERLEŞTİM'

Üretimden çok tüketime dayalı olan müzik piyasasında bir çok müzisyen gibi beni de çok yıprattılar. Artık sanatsal ve psikolojik açıdan da yıprandığımı fark ettiğim anda ani bir kararla Fethiye'nin bir köyüne yerleştim. Orada müzikal olarak ruhsal anlamda kendimi daha iyi hissettiğim anda bu güzel projeyi zevkle hayata geçirdim. Ayrıca, konser çalışmaları yurt içi ve yurt dışında da gerçekleştirmeyi planladığımız Almanya konseriyle başlangıç olacaktır." şeklinde konuştu.