Magazin Gizem Tuncer corona virüs nedeniyle panfobik oldu!

Gizem Tuncer corona virüs nedeniyle panfobik oldu!

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Gizem Tuncer corona virüs nedeniyle panfobik oldu!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı.

11 Mart 2021, Perşembe 13:30 Son Güncelleme:
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Öğle saatlerinde İstinyePark AVM'ye gelen Gizem Tuncer, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmazken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

'HER ŞEYDEN KORKUYORUM'

Güzel şarkıcı, "Pandemi bende farklı bir durum ortaya çıkardı, panfobik oldum. Her şeyden korkuyorum, kendimden bile tedirgin oluyorum. Acilen aşı olmak istiyorum. Dışarı çıkıp eve döndüğümde bir saat yıkanıyorum, ellerim dezenfektan ve kolonyadan çatladı. Hiçbir yere dokunamıyorum, maskemi çıkarmıyorum ve insanlarla konuşurken mesafeme çok dikkat ediyorum ama yine de çok korkuyorum. İnşallah bir an önce aşı olabiliriz" dedi.

Kısa süren sohbetten sonra muhabirlerden müsaade isteyen Gizem Tuncer, daha sonra AVM'den ayrıldı.

PANFOBİ NEDİR?

Panofobi ya da panfobi, her zaman var olan bir kötülüğe inanma ve bunun sonucunda da her şeyden korkma durumudur.

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