Gizemli hastalık Havana Sendromu NATO ülkesinde!

En az iki ABD’li diplomat sendrom belirtileri nedeniyle işe ara vermek zorunda kaldı. Gizemli hastalık, ilk defa bir NATO ülkesinde görülmüş oldu. Sendromdan 2016’dan bu yana dünyanın her yerinden en az 200 ABD’li etkilendi. Hastalığın kaynağı halen bulunamadı. ABD, sendromun teşhisi için özel sensör teknolojisi kullanıyor. Kişilerin radyo frekanslarıyla hedef alındığı düşünülüyor. Sendrom, beyinde kalıcı hasara ve felce yol açabiliyor.

ABD RAPOR YAYINLADI

Öte yandan, ABD Ulusal Bilimler Akademisi yaptığı araştırma sonucunda yayınladığı raporunda, Havana Sendromu’na, yönlendirilmiş radyo frekansının (mikrodalga enerjisi) yol açtığı ifade edildi. Ulusal Bilimler Akademisi raporunda rahatsızlıklar için "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekansı enerjisinin etkileriyle tutarlı göründüğünü" söyledi. Raporda, diplomatların bu enerjiye nerde ve nasıl maruz kaldıkları belirtilmedi.



