Magazin Gizemli Sayılar filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve filmin hikayesi

Gizemli Sayılar filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve filmin hikayesi

Magazin

Gizemli Sayılar filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve filmin hikayesi

Gizemli Sayılar filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizilerin yeni yıl itibariyle yeni bölümlerine ara vermesi nedeniyle kanalların yayın akışında pek çok yabancı sinema filmi yer alıyor. Heyecan verici konusuyla da Gizemli Sayılar filmi pek çok yapım arasında dikkatleri üzerine çekiyor…

05 Ocak 2022, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gizemli Sayılar, dramatik-biyografik yapımların bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. NASA’da hayati öneme sahip bir görevde yer alan siyahi kadın bilim insanlarının karşılaştığı ayrımcı hareketleri gözler önüne seren Gizemli Sayılar filmi aynı zamanda izleyenlere motivasyon da sağlıyor…

GİZEMLİ SAYILAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dorothy Vaughan, Katherine G. Johnson ve Mary Jackson tarih sayfalarında anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. NASA'da büyük işlere imza atan 3 siyahi kökenli kadın, Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.

GİZEMLİ SAYILAR FİLMİNİN OYUNCULARI

Theodore Melfi tarafıdnan yönetilen Gizli Sayılar filminin oyuncuları arasında Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Kevin Costner ve Janelle Monae yer alıyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Virüslü setler
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Instagram'da üç ayrı hesabı var
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu'ndan duygulandıran video