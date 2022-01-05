Gizemli Sayılar, dramatik-biyografik yapımların bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. NASA’da hayati öneme sahip bir görevde yer alan siyahi kadın bilim insanlarının karşılaştığı ayrımcı hareketleri gözler önüne seren Gizemli Sayılar filmi aynı zamanda izleyenlere motivasyon da sağlıyor…

GİZEMLİ SAYILAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dorothy Vaughan, Katherine G. Johnson ve Mary Jackson tarih sayfalarında anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. NASA'da büyük işlere imza atan 3 siyahi kökenli kadın, Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.

GİZEMLİ SAYILAR FİLMİNİN OYUNCULARI

Theodore Melfi tarafıdnan yönetilen Gizli Sayılar filminin oyuncuları arasında Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Kevin Costner ve Janelle Monae yer alıyor.