Gizemli uçak kaçırma olayının sırrı mezara gömüldü

ABD’de 1971’de Dan Cooper takma ismini kullanan bir yolcu, uçak kaçırmıştı. Bavulunda bomba olduğunu söyleyerek 200 bin dolar (bugünün 1.4 milyon doları) fidye istemişti. Pilot, 36 yolcu ve 6 mürettebat ile seferi tamamlamış ve korsana para ve paraşüt temin ettirmişti. Uçak yeniden havalanıp Mexico’ya yönelmişti. Paraları vücuduna saran Cooper, Oregon’da paraşütle atlayarak kayıplara karışmıştı. Olayın onlarca şüphelisi oldu. Ama hiçbiri Sheridan Peterson kadar güçlü şüphe uyandırmamıştı.

Ortadan kayboldu

Eski donanma askeri Peterson’ın hayatındaki boşluklar ve yetenekleri dikkat çekiyordu. Peterson’ın 1970-1973 arasında ABD’de hiçbir vergi kaydı çıkmadı. Cooper’dan geriye kalan iğneli kravatı ile Peterson’ın DNA’sı karşılaştırılmıştı. FBI sonucu hiçbir zaman açıklamadı. Cooper'a verilen fidye paralarının seri numaraları alınan 20’şer dolarlık banknotlar dolaşıma hiç girmedi.

Olayın üzerine giden dedektif Eric Ulis’in geçen kasımda çıkan belgeselindeki ayrıntılar araştırılıyordu. Ancak Peterson 94 yaşında öldü. Havacılık tarihinin çözülemeyen tek korsan vakasının aydınlatılması çıkmaza girdi.





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