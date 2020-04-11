Türkiye Gizli gizli alışveriş yaparlarken polis bastı

Gizli gizli alışveriş yaparlarken polis bastı

Türkiye

Gizli gizli alışveriş yaparlarken polis bastı

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağında Sultangazi'de bir markette gizli gizli alışveriş yapan müşteriler polis baskını ile çıkarıldı. Market sahibi müşteriler için "Zorla içeri girdiler" dedi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 14:56 Son Güncelleme:
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İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı.

Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı. İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını, içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi. 

Ceza yazıldı

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 

DHA


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