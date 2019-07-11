Gizli kamera görüntüsüyle şantaja 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversite öğrencisi Ö.Ç.T. (21) ve lise öğrencisi B.U.'nin (20), sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızlarla cinsel ilişkiye girerek, o anları kameraya kaydedip, görüntüleri yaymakla tehdit ederek para talep ettikleri yönünde 2 ayrı şikayet aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün B.U. ile Ö.Ç.T.'nin, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki evlerine baskın yaptı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarında, ilişki görüntülerinin kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA