Türkiye 'Gizli müşteri' denetimi! Kurban Bayramı boyunca devam edecek

'Gizli müşteri' denetimi! Kurban Bayramı boyunca devam edecek

Türkiye

'Gizli müşteri' denetimi! Kurban Bayramı boyunca devam edecek

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Kurban Bayramı tatili süresince Çorum'dan hareket eden otobüslerin sürücülerinin, "gizli müşteri" olarak görev yapacak sivil trafik polislerince denetleneceğini söyledi.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 20:03 Son Güncelleme:
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Demir, Kurban Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

Otobüsteki yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayan Demir, yolcuları seyahat boyunca emniyet kemerini çıkarmamaları konusunda uyardı.

Yolcuların can güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli denetimler yapıldığını belirten Demir, "Denetimlerde yolcuların maskelerini ve emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl ki salgınla mücadelede maske olmazsa olmazımızsa trafik güvenliği için de emniyet kemeri olmazsa olmazdır." dedi.

Demir, otobüs sürücülerinin de denetlendiğine işaret ederek, "Bayram tatili süresince Çorum-Ankara, Çorum-Samsun, Çorum-Kayseri gibi güzergahlarda sivil polisler görevlendirdik. Gİzli müşteri olarak otobüse binip sürücünün olası kural ihlallerini tespit edecekler. Kurallara uymayan sürücülere resmi ekiplerimiz tarafından ceza uygulanacak." diye konuştu.

Demir, yolcuların da sürücülerin kural ihlalini tespit etmeleri durumunda ihbar numaraları aracılığıyla şikayette bulunabileceklerini kaydetti.

AA

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