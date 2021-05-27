Gizlice konsere çıktığı iddia edilmiş... Murat Boz ve müzik şirketinin sözleşme davasında karar çıktı
Stardium Müzik’in aralarındaki sözleşmeye aykırı davranarak gizlice konserlere çıktığı iddiasıyla Murat Boz’a açtığı dava reddedildi.
27 Mayıs 2021, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Stardium Müzik’in 13 yıl önce açtığı davada “Sözleşmeye uymazsa 500 bin dolar cezai şart parasını ödeyecekti. Yurtdışında haberimiz olmadan katıldığı 45 konserin bedelini ödemedi” demişti.
DAVA REDDEDİLDİ
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, 7 yıl önceki kararında Murat Boz’un 105 bin 253 lira ödemesine hükmetti. Her iki tarafın itirazı üzerine dava Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Mahkeme, şirketin davasını reddetti.