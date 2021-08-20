Glutatyon tedavisi nedir? Faydaları nelerdir?

Glutatyon en basit hali ile; vücutta bulanan serbest radikallerin yine vücutta bulunan reaktif oksijenin yok edilme işlevini yerine getirmesini görevini üstlenir. Bu sebeple vücut tarafından üretilen oldukça güçlü bir antioksidandır.

Vücuttaki glutatyon seviyesi yüksek seviyede tutulduğunda, insanlar daha sağlıklı olur, daha iyi performans gösterir ve hastalık önleme gibi birçok yönden daha iyi hale gelir. Ayrıca glutatyon, hücrelerin enerji merkezi ve vücudun temel bir parçası olan mitokondri için daha iyi işlevler sağlar.

Glutatyon, insan vücudu için kronik hastalıkların ve kronik hastalıkların semptomlarını azaltabilen çok önemli bir antioksidandır. Bu nedenle glutatyon içeren yiyecekleri yemek çok önemlidir. Özellikle genetiği değiştirilmiş gıdalar nedeniyle insan vücudunun ihtiyaç duyduğu glutatyonu gıdalardan doğru bir şekilde alamıyoruz.

GLUTATYON EKSİKLİĞİNDE BAZI SORUNLAR GÖRÜLEBİLİR

Glutatyon eksikliğinde bazı sorunlar görülebilir. Yaşlandıkça, vücut tarafından üretilen glutatyon miktarı da azalacaktır. Vücuttaki toksin miktarı arttığında glutatyon oranı ciddi şekilde azalacaktır. Vücut için çok önemli olan antioksidanların azalması ile serbest radikaller yok edilemez ve vücuda ciddi zararlar verir. Vücuttaki glutatyon içeriğindeki azalma, iç veya çevresel faktörlere bağlı olabilir. İç faktörler; oluşumu, DNA onarımı, bağışıklık sistemi, oksidatif stresin önlenmesi ve vücudun glutatyon talebinde artışa neden olan diğer nedenlerden kaynaklanmaktadır. Dış etkenler ise vücudun gün içerisinde toksik maddelere maruz kalması nedeniyle vücuttaki glutatyon içeriğinin azalması sonucu oluşur.

TEDAVİ SÜRESİ KISA ANCAK OLDUKÇA ETKİLİ!

Glutatyonun vücuda alınmasının ve aktif olarak kullanılmasının en başarılı yolu damar yoluyla vücuda alınmasıdır. Uygulama damar yoluyla ağrısız bir şekilde yapılır. Tüm süreç sadece 10 veya 15 dakika sürer. Glutatyon tedavi edici serum uygulanmadan önce saf su ile karıştırılarak vücuda bu şekilde verilir. Glutatyon ağızdan alınamaz. Çünkü bu tür uygulamalarda midede etkisini tamamen kaybeder ve hiçbir faydası olmaz. Glutatyon serum tedavisi yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve vücuttaki hastalıkların görülme sıklığını azaltabilir.

Glutatyon tedavisinin kişiye sağlayacağı faydalar ise;

Karaciğer yağlanmasının önüne geçebilir.

Uyku apnesi tedavisinde tercih edilebilir.

Daha genç ve parlak bir cilt görünümü sağlar.

Sigara ve alkol gibi zararlı ürünleri tüketen kişilerde toksik madde atımını destekler.

Var olan hücreleri korur ve yeniler.

Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Parkinson hastalığında destekleyici tedavi olarak tercih edilebilir.





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