Hamilelik sırasında vücudunuz bir aydan diğerine büyük değişiklikler geçirir. Hamileliğin ilk belirtileri, zamanla oluşan gebelik belirtileri ve sabah bulantıları genellikle beklenen gelişmelerdir. Ancak hamilelerin bilmesi gereken rahatsızlıklardan biri de göbek deliği ağrısıdır. Bazı hamileler göbek deliği ağrısı yaşamaz. Ancak bazı gebeliklerde göbek değiliği ağrısı acıya neden olabilir. Hamilelerde sık görülen ağrıların başında gelen göbek deliği ağrısı özellikle hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde karnın büyümeye başlamasıyla birlikte başlayabilir.

Göbek deliği ağrısı neden olur?

Hamilelerde göbek deliği ağrısının başlıca nedeni vücut şekline ve cildin esnekliğidir. Diğer bir nedeni ise tıbbi rahatsızlıklardır. işte göbek deliği ağrısının nedenleri:

- Gerilme: Cildiniz ve kaslarınız hamileliğiniz sona erene kadar gerilir. Hızlı büyüme aşamalarında ise çatlak, kaşıntı ve ağrı gelişebilir. Hamileliğin doğal sürecindeki bu hareketlilik ve büyüme esnasında göbek deliğiniz ağrıyabilir ve tahriş olabilir.

- Piercing: Göbeğinizde piercing varsa hamileliğin ilk belirtilerini hissettiğinizde ya da hamileliğiniz kesinleştiğinde çıkarmanız gerekebilir. Piercing hamilelik döneminde enfeksiyona neden olabilir. Doğumunuzu gerçekleştirip iyileşene kadar bir süre piercing kullanmayın.

- Rahim basıncı: İlk trimesterde uterusunuz nispeten küçüktür ve kasık kemiğinizin çok ötesine ulaşmaz. Rahim belirip dışarı çıkarken, karnınız görünmeye ve büyümeye başlar. Vücudunuzun iç kısmından gelen baskı karnınıza baskı yapar. Üçüncü üç aylık dönemde rahminiz göbek deliğinizin çok üstünde yer alır. Amniyon sıvısı ve bebeğin ağırlığı karında ileriye doğru baskı yapar. Bu yüzden göbek deliğine baskıladığı için ağrı oluşabilir. Genellikle göbek deliği ağrısı hamileliğin sonlarında görülür.

Göbek fıtığı: Bu durum karın bölgesinde çok fazla baskı olduğunda gerçekleşir. Bu durum sadece hamileleri etkilemez. Obezite hastaları ya da hamileliğin sonlarına doğru bu durumla karşılaşabilirsiniz. Göbek fıtığı varsa eğer, göbek deliği ağrısına şişlik veya kusma da eşlik eder. Normalden daha fazla bir şişkinlik ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu belirtilerden herhangi biri varsa mutlaka doktorunuza danışın. Tedavi olmazsanız ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Fıtık organları veya diğer dokuları baskılarsa, kan dolaşımını azaltabilir ve yaşamı tehdit edici bir enfeksiyona neden olabilir.

Göbek deliği ağrısını azaltmak için ne yapılmalı?

Hamilelikte bebeğin hızlı büyüme aşamaları göbek deliğinizdeki ağrısına neden olur. Bazı kadınlar hamileliğin ilk dönemlerinde baskıya ve gerilmeye alışabilir. Ancak karnınızın en büyük olduğu hamileliğin son haftalarında ağrı daha da kötüleşebilir. Karnınıza hafif baskı uygulamak göbek deliği ağrısına yardımcı olabilir. Yan yatmayı veya karnınızı yastıkla desteklemeyi deneyin. Ayrıca, kaşıntılı ve tahriş olmuş cilde yatıştırıcı, koruyucu losyonlar veya kakao yağı uygulayabilirsiniz.

Hamilelik sonrası göbek deliği estetiği neden yapılır?

‘Umbilicoplasty’ yani göbek deliği estetiği kadınlar arasında son yıllarda trend haline gelen bir uygulama. Özellikle hızlı kilo alıp verenler, piercing kullanımını bırakanlar ve özellikle çoklu doğum yapanlar göbek bölgelerindeki deformasyon nedeniyle bu uygulamayı tercih ediyor. Göbek deliği estetiği özellikle yaz mevsiminde göbek deliğinin estetik görünmesini ve fark edilmesi isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen uygulamalar arasında. Hamilelik sonrasında yaşanan deformeler ve sağlık problemleri nedeniyle de yapılan göbek deliği estetiği göbek deliğinin şeklini, boyutunu ya da yerini değiştirmek için de yapılıyor.

posta.com.tr

Bu haberi de okudular Gebelikte kilo kontrolü için beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Bu haberi de okudular Hamilelik çatlakları nasıl geçer? Hamilelik çatlakları için evde uygulanabilecek 5 yöntem



