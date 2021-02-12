Türkiye Göbeklitepe yakınlarındaki monolit şimdi de parka yerleştirildi

Göbeklitepe yakınlarındaki monolit şimdi de parka yerleştirildi

Türkiye

Göbeklitepe yakınlarındaki monolit şimdi de parka yerleştirildi

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilen ve ardından kaldırılan monolitin bir benzeri bu kez belediye tarafından bir parka yerleştirildi.

12 Şubat 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat cuma günü bulunan ve 9 Şubat'ta kaldırılan monolit, tüm dünyanın ilgisini çekti. Günlerce vatandaşların ne amaçla kimler tarafından yerleştirildiğine yönelik senaryolar ürettiği monolitin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; 'Türkiye Milli Uzay' programında yaptığı konuşmasında programın tanıtımı için yerleştirildiği ortaya çıktı.

Üzerinde yine Göktürk alfabesiyle 'Hedef 2023' ve 'Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı monoliti görenler cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti.


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