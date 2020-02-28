Türkiye Göçmenler otogara akın etti

Göçmenler otogara akın etti

Türkiye

Göçmenler otogara akın etti

Suriye İdlib'de 33 Türk askerinin rejim unsurları tarafından şehit edilmesinin ardından Türkiye sınır kapılarını açtığını duyurmuştu. Türkiye'de bulunan göçmenler sınırların açılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

28 Şubat 2020, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye’de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan’a gideceklerini belirtti.

Al Abbah gideceği yönü ise, “Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya” diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne’den Avrupa’ya gideceğini söyledi.

DHA


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