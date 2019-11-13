'Göçmensiz kent' reklamı tepki çekti

İsveç'te Staffanstorp Belediyesi, ana akım medyada yayımlanmak üzere kent yaşamını anlatan bir reklam filmi çekti.

Hürriyet'in haberine göre, siyah beyaz sahnelerle başlayan reklam filminde bir anne ve kızı, bir grup şehir eşkıyasının tacizine maruz kalıyor. Yaşadığı kentin koşullarından oldukça sıkıldığı anlaşılan aile Staffanstorp'a taşınmaya karar veriyor.

'İyileşme hayali kurmak ve daha iyi yaşam koşulları için çaba göstermek keyifli bir yaşam arzusunun göstergesidir' sözü ile başlayan reklam, 'Güvenlik, yaşlı bakımı ve işletmelerin gerçekten çalıştığı, ve kent sakinlerinin gurur duyduğu belediyeler de var. Tüm kalbimizle sizi bağrımıza basıyoruz' anlatımıyla devam ediyor. Reklam, 'Staffanstorp, İsveç'in geri kalanının da olması gerektiği gibi' sözüyle sona eriyor.





Staffanstorp Belediyesi tarafından hazırlanan reklam, İsveç'te büyük tartışma yarattı. Ana akım medya çalışanlarının büyük çoğunluğunun liberal görüşlere sahip olduğu bilinen İsveç'te söz konusu reklama ilişkin eleştiriler peş peşe geldi.

'Uzun süredir gördüğüm en vahşi şey'

İsveç'te muhalefet parti Moderate'nin eski yöneticisi olan Fredrik Reinfeldt'in eski özel kalem müdürü Moa Berglöf, reklamı 'uzun süredir gördüğü en vahşi şey' olarak tanımladı.

'Nazi propagandasından farksız'

Dagens Nyheter'in politika editörü Per Svensson, Nazi Almanyası döneminde popüler bir söylem olan, "Özgür yerli sanat... Kan ve toprak." sözünü paylaşarak reklamı Nazi propagandasından farksız bulduğunu belirtti.





Ülkede sağ görüşlü bazı isimler ise reklamı başarılı bulduklarını ve desteklerini belirten açıklamalar yaptı.

İsveç Demokratları Partisi Milletvekili Björn Söder, 'Staffanstorp için şahane, güzel bir reklam. Birçok İsveçli'nin huzurlu bir toplumda güven içinde yaşama arayışlarını tanımlıyor' dedi.

İsveç'te Lund ve Malmö kentleri arasında yer alan ​Staffanstorp'ta yaklaşık 15 bin 600 kişi yaşıyor.



