Hadi İpucu sorusu “God of War isimli oyunun karakterleri kimdir?”

Hadi uygulaması bu akşam 19:30’da yapılacak bilgi yarışması için ipucu sorusunu paylaştı. Uygulama takipçilerine konsol dünyasının en iyi oyunlarından kabul edilen God of War isimli oyununu sordu. Hadi ipucu sorusu şöyle: ““God of War isimli oyunun karakterleri kimdir?” İşte sorunun yanıtı…

CEVAP

Kratos ve Kratos’un oğlu Atreus

GOD OF WAR'UN HİKAYESİ

God of War serisi bugüne kadar Yunan mitolojisini konu almıştı ancak Kratos’un yolu bu kez kuzeye, İskandinav topraklarına düşünce muhatapları da bu topraklardan oluyor. Dokuz diyardan oluşan İskandinav mitolojisinin altı diyarını (Alfheim, Helheim, Jötunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim) ziyaret etme şansı bulduğumuz yeni God of War’un hikayesi gayet sakin bir şekilde başlıyor. Evinde oğlu Atreus ile yaşamını sürdüren Kratos, "yarı tanrı" olduğu sırrını sakladığı oğlunu bir yandan da hayatın zorluklarına hazırlamaya çalışıyor.

Oyunun konusu tabii ki Kratos’un Atreus’u hayata hazırlamasından ibaret değil. God of War aslında bir yolculuk, Kratos’un ölen karısının ve tabii ki Atreus’un da ölen annesinin küllerini -onun arzu ettiği gibi- serpmek için diyarın en yüksek noktasına götürme serüveni. Elbette ki bu hiç kolay bir görev değil çünkü Odin’in hükmettiği bu topraklarda karşımıza sayısız düşman çıkıyor ve her biri bizi yolumuzdan etmeye çalışıyor. Sıradan düşmanlarla baş etmek çok kolay ama işin içine Thor’un oğulları Magni ve Modi ikilisinden tutun da Odin’in oğlu Baldur’a kadar birbirinden zorlu isimler dahil olunca işler bir hayli çığırından çıkıyor.







