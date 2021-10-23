Sony’den 2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, bilgisayarlara geliyor.

Santa Monica stüdyolarından yapılan duyuruda, Ağustos 2021 itibarıyla PlayStation 4’te God of War için 19.5 milyon kopya sattıkları ve bu deneyimi PC‘ye taşıyacakları belirtildi.

Sony'nin Steam hesabında listelenen oyun için 329 TL'lik bir ön sipariş ücreti belirlendi.

Oyun, 14 Ocak 2022 tarihinde Steam üzerinden erişime açılacak.

God of War için yaklaşık 80 GB boş alanın gerektiği ifade edildi.