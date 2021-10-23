Bilim & Teknoloji God of War, PC'ye geliyor! Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

God of War, PC'ye geliyor! Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Bilim & Teknoloji

God of War, PC'ye geliyor! Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Sony'nin PlayStation efsanesi God of War’un 14 Ocak 2022 tarihinde bilgisayarlara geleceği açıklandı. Steam'de listelenen oyunun fiyatı da belli oldu.

23 Ekim 2021, Cumartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Sony’den 2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, bilgisayarlara geliyor.

Santa Monica stüdyolarından yapılan duyuruda, Ağustos 2021 itibarıyla PlayStation 4’te God of War için 19.5 milyon kopya sattıkları ve bu deneyimi PC‘ye taşıyacakları belirtildi.

Sony'nin Steam hesabında listelenen oyun için 329 TL'lik bir ön sipariş ücreti belirlendi.

Oyun, 14 Ocak 2022 tarihinde Steam üzerinden erişime açılacak.

God of War için yaklaşık 80 GB boş alanın gerektiği ifade edildi.

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