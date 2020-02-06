Göğüslerini beğenmeyen kadınlar daha az kanser taraması yaptırıyor

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nde 40 ülkeden 18 bin kadının analiz edilerek yapılan araştırmaya göre, memelerini fazla küçük ya da büyük bulan kadınlar, görünümlerinden memnun olan kadınlara göre daha az kanser taraması yaptırıyor. Araştırmaya göre dünya genelinde kadınların 3'te ikisi göğüslerinin boyutundan memnun değilken, yalnızca yüzde 29'luk bir oranın bu konuyla ilgili bir şikayeti yok. Araştırmada, kadınların yüzde 48'inin göğüslerinin daha büyük, yüzde 23'ünün ise daha küçük olmasını istediği ifade ediliyor. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, en çok İngiliz kadınlar göğüslerinin daha büyük olmasını istiyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Prof. Viren Swami, göğüs boyutlarıyla ilgili memnuniyetsizliğin fiziksel ve psikolojik birçok sorun doğurabileceğini söylüyor. Bu durum, göğüslerini sevmeyen kadınların meme kanseri teşhisinde kilit rol oynayan elle muayeneleri aksatmasına, kendilerini kontrol etseler bile göğüs bölgesindeki değişiklikleri 'fark edememelerine' yol açıyor.





Hiçbiri en büyüğünü beğenmedi

Body Image dergisinde yayımlanan araştırmada 40 ülkeden 18 bin kadına göğüs türlerinin silüetleri gösterildi, aralarından kendilerine göre 'en iyisini' seçmeleri istendi. Kadınların neredeyse tamamı kendi göğüslerinden daha büyük olanı seçerken, 'hiçbiri' en büyüğünü seçmedi.

Göğüslerinin boyutlarından en çok Gana, Kolombiya, İspanya, Paraguay ve Endonezyalı kadınlar mutlu. Daha büyük olmasını isteyen kadınlar ise en çok Hollanda, Mısır, İngiltere, Hindistan ve Pakistan'da yaşıyor. Japon, Çinli, Taylandlı, Malezyalı ve Alman kadınlar göğüslerinin küçük olmasını isteyenler arasında.

2018'de yapılan benzer bir araştırma, vücut şekliyle ya da ölçüleriyle barışık olmayan kadınların fiziksel değişimlerini fark etmeye daha az yatkın olduklarını ortaya koymuştu.



