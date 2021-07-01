Gökçe Bahadır imza aşamasında! Yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Gökçe Bahadır'ın yeni sezonda rol alacağı iş belli oldu. MF Yapım'ın FOX TV için hazırladığı 2 yeni projeden biri olan Ayrılık'ın başrolü için Bahadır'ın düşünüldüğü öğrenildi. Yapım şirketi kanal için 2 yeni dizi hazırlıyor. Bunlardan biri olan Ayrılık, The Split dizisinin uyarlaması olacak.

İMZA AŞAMASINDA

Çalışmaları devam eden dizi, yönetmen Yusuf Pirhasan tarafından çekilecek. Dizide; üç kız kardeşin hikayesi anlatılacak. Proje için Bahadır'ın imza aşamasında olduğu belirtildi.