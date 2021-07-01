Magazin Gökçe Bahadır imza aşamasında! Yeni dizisi belli oldu

Gökçe Bahadır imza aşamasında! Yeni dizisi belli oldu

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Gökçe Bahadır imza aşamasında! Yeni dizisi belli oldu

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde konuk sanatçı olarak rol alan oyuncu Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu.

01 Temmuz 2021, Perşembe 19:10 Son Güncelleme:
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Oyuncu Gökçe Bahadır'ın yeni sezonda rol alacağı iş belli oldu. MF Yapım'ın FOX TV için hazırladığı 2 yeni projeden biri olan Ayrılık'ın başrolü için Bahadır'ın düşünüldüğü öğrenildi. Yapım şirketi kanal için 2 yeni dizi hazırlıyor. Bunlardan biri olan Ayrılık, The Split dizisinin uyarlaması olacak.

İMZA AŞAMASINDA

Çalışmaları devam eden dizi, yönetmen Yusuf Pirhasan tarafından çekilecek. Dizide; üç kız kardeşin hikayesi anlatılacak. Proje için Bahadır'ın imza aşamasında olduğu belirtildi.

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