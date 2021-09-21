Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun olan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Gökçe Bahadır, başarılı performansı ile kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde canlandırdığı Azra karakteri ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır, pek çok televizyon izleyicisi tarafından yakından takip ediliyor.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun olan ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de öğrenci olduğu sırada Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu üstlendi.

GÖKÇE BAHADIR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gökçe Bahadır, 2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı.

Daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sunan Gökçe Bahadır, “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırdı.

“Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusu olan Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında şarkı söylemek, dans etmek, film seyretmek, kitap okumak, müzik dinlemek olduğunu ifade ediyor.

2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynayan Gökçe Bahadır, 2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Onur Saylak, Engin Öztürk ve Selen Öztürk birlikte rol aldı. Ünlü oyuncu, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterine hayat verdi.

Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.