Gökçe Kırgız, Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına inanmadığını belirterek "Şarkı güzel, mutlaka seveni vardır. Ama kimse bana "5 günde 50 milyon oldu" demesin.

'ONUN ARKASINDA AJANSLAR VAR'

Tarkan da olsa bu izlenme rakamları mümkün değil. Onun arkasında ajanslar var. Bilen birisi olarak söylüyorum. Bu paraya bakar" dedi.

Reynmen’in “Derdim Olsun” şarkısı YouTube’ta 112 milyon izlendi.

'İNANDIK İNANDIK'

Gökçe Kırgız'ın katıldığı programı izleyen Reynmen ise hakkındaki iddialara video çekerek yanıt verdi. Reynmen, Gökçe Kırgız'ın konuştuğu anları paylaşarak "İnandık inandık" dedi.

LİNÇ EDİLDİ

Gökçe Kırgız'a bir tepki de Reynmen'in hayranlarından geldi. Açıklamalarından sonra yorum yağmuruna tutulan şarkıcı adeta linç edildi. Gökçe Kırgız hakkında 'Reynmen'in seviyesine ulaşamadığı için kıskanıyor', 'Prim yapıyorsun' ve 'Kıskanıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.