Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın (4 Aralık Çarşamba) planlanan 5 feribot seferi düzenlenemeyecek.

03 Aralık 2019, Salı 21:31 Son Güncelleme:
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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi. Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

AA

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